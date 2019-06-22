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На Донеччині засудили інформатора "ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. На Донеччині за матеріалами Служби безпеки України до 9 років позбавлення волі засуджено інформатора терористичної організації “ДНР”. Про це повідомили у прес-центрі штабу Об’єднаних сил, пише УНН.

На Донеччині засудили інформатора "ДНР"

Так, співробітники спецслужби встановили, що мешканець Маріуполя з листопада 2014 року по січень 2015 року за вказівкою бойовиків збирав інформацію про дислокації, чисельність, маршрути пересування військовослужбовців та військової техніки українських підрозділів, які брали участь у проведенні антитерористичної операції на території Донецької області.

Зазначається, що отримані дані він передавав за допомогою мобільного телефону двом представникам терористичної організації “ДНР”.

Зловмисника затримали у січні 2015 року. Приморський районний суд Маріуполя визнав його винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та засудив до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Луганській області до чотирьох років позбавлення волі засуджено інформатора бойовиків “ЛНР”.

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