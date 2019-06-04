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Інформатора "ЛНР" засудили на Луганщині

Інформатора "ЛНР" засудили на Луганщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 червня. УНН. У Луганській області до чотирьох років позбавлення волі засуджено інформатора бойовиків "ЛНР". Про це повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил, передає УНН.

"Оперативники спецслужби встановили, що з червня 2017 року до квітня 2018 року мешканець Рубіжного, що на Луганщині, працюючи на державному підприємстві, збирав інформацію про кількісний склад, дислокацію, маршрути пересування Збройних Сил України, сил АТО/ООС та характеристики фортифікаційних споруд. Отримані дані за допомогою месенджерів мобільного телефону він передавав представнику незаконних збройних формувань терористів", - повідомили у відомстві.

Затримали чоловіка у лютому поточного року.

"За рішенням Лисичанського міського суду злочинця засуджено до чотирьох років позбавлення волі за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Вирок суду набув законної сили", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, до суду направили обвинувальний акт стосовно жителя Дніпра за фактом участі у діяльності "ЛНР".

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