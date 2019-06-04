Информатора "ЛНР" осудили в Луганской области

"Оперативники спецслужбы установили, что с июня 2017 года до апреля 2018 года житель Рубежного, в Луганской области, работая на государственном предприятии, собирал информацию о количественном составе, дислокации, маршруты передвижения Вооруженных Сил Украины, сил АТО/ООС и характеристики фортификационных сооружений. Полученные данные с помощью мессенджеров мобильного телефона он передавал представителю незаконных вооруженных формирований террористов", - сообщили в ведомстве.

Задержали мужчину в феврале текущего года.

"По решению Лисичанского городского суда преступника приговорили к четырем годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Напомним, в суд направили обвинительное заключение в отношении жителя Днепра по факту участия в деятельности "ЛНР".