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Информатора "ЛНР" осудили в Луганской области

Информатора "ЛНР" осудили в Луганской области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июня. УНН. В Луганской области к четырем годам лишения свободы приговорен информатора боевиков "ЛНР". Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.

"Оперативники спецслужбы установили, что с июня 2017 года до апреля 2018 года житель Рубежного, в Луганской области, работая на государственном предприятии, собирал информацию о количественном составе, дислокации, маршруты передвижения Вооруженных Сил Украины, сил АТО/ООС и характеристики фортификационных сооружений. Полученные данные с помощью мессенджеров мобильного телефона он передавал представителю незаконных вооруженных формирований террористов", - сообщили в ведомстве.

Задержали мужчину в феврале текущего года.

"По решению Лисичанского городского суда преступника приговорили к четырем годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Напомним, в суд направили обвинительное заключение в отношении жителя Днепра по факту участия в деятельности "ЛНР".

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