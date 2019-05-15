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Жителя Дніпра судитимуть за участь у терористичній організації “ЛНР”

Жителя Дніпра судитимуть за участь у терористичній організації “ЛНР”

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно жителя Дніпра за фактом участі у діяльності терористичної організації “ЛНР”. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області, передає УНН.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2014 року громадянин України добровільно вступив до лав не передбаченого законом збройного формування “Призрак” під командуванням Олексія Мозгового, який надалі увійшов до складу “4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го Армійського корпусу Народної міліції ЛНР”.

До посадових обов’язків бойовика входило: бойове чергування, спостереження за позиціями військовослужбовців Збройних Сил України, застосування штатної стрілецької та артилерійської зброї при бойових зіткненнях з українськими військовими.

Так, взимку 2015 року прибічник терористів брав активну участь у так званій “Дебальцевській операції”. А з 2016 по січень 2018 року — у здійсненні збройного спротиву силам та засобам Збройних Сил України, що залучені в Антитерористичній операції (АТО) та операції Об’єднаних сил (ООС) в районі населених пунктів Жолобок та Сокільники Слов’яносербського району.

Чоловіку було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Наразі обвинувальний акт направлено до суду для розгляду по суті.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомляв УНН, зв’язкову з “ЛНР” засудили на вісім років.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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