Зв'язкову з "ЛНР" засудили на вісім років
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Учасницю терористичної організації "ЛНР" заочно засудили на 8 років, повідомляє УНН з посиланням на прес-центр СБУ.
Оперативники Управління СБУ у Тернопільській області встановили, що влітку 2015 року мешканка міста Брянка на Луганщині приєдналася до незаконних збройних формувань. Перебуваючи у складі так званого "15-го батальйону територіальної оборони народної міліції ЛНР "Брянка – СССР" зловмисниця відповідала за зв'язок, документацію бойовиків та їх матеріальне забезпечення.
Тернопільський міськрайонний суд визнав фігуранта справи винною в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк вісім років.
Початок терміну відбування покарання обчислюватиметься з дня затримання зловмисниці та приведення судового рішення до виконання. Наразі вирок набув законної сили.
Нагадаємо, чоловік з Луганщини постане перед судом за організацію "референдуму" за "ЛНР".