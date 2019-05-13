Связную с "ЛНР" осудили на восемь лет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Участницу террористической организации "ЛНР" заочно осудили на 8 лет, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники Управления СБУ в Тернопольской области установили, что летом 2015 жительница города Брянка Луганской присоединилась к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе так называемого "15-го батальона территориальной обороны народной милиции ЛНР "Брянка - СССР" злоумышленница отвечала за связь, документацию боевиков и их материальное обеспечение.
Тернопольский горрайонный суд признал фигуранта дела виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде лишения свободы на срок в восемь лет.
Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания злоумышленницы и приведения судебного решения в исполнение. Сейчас приговор вступил в законную силу.
Напомним, мужчина с Луганской области предстанет перед судом за организацию "референдума" за "ЛНР".