Чоловік з Луганщини постане перед судом за організацію "референдуму" за "ЛНР"

"Прокуратурою Луганської області до суду направлено обвинувальний акт стосовно мешканця с. Розквіт Станично-Луганського району за фактом організації так званого "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність "ЛНР", тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у травні 2014 року чоловік надав добровільну згоду на організацію та проведення незаконного "референдуму" на території населеного пункту.

"Підозрюваний підготував приміщення сільської ради для проведення так званого "референдуму", облаштував кабінки, робочі місця для "членів виборчої комісії", розмістив скриньки. У подальшому останній отримав від невстановленої особи списки виборців та бюлетені, які передав "комісії", - повідомили у відомстві.

А в день "референдуму" чоловік контролював хід проведення голосування та роботу "виборчої комісії". По завершенню передав результати голосування представникам "Центральної виборчої комісії Луганської народної республіки", додали у прокуратурі.

Під час досудового розслідування підозрюваний повністю визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення, щиро розкаявся й активно сприяв розкриттю злочину та викриттю інших співучасників. Тож між ним та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості.

"Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні з угодою про визнання винуватості направлено до суду для розгляду по суті", - зазначили у прокуратурі.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, також жителька Щастя постане перед судом за організацію "референдуму" на підтримку "ЛНР". Проти неї до суду скерували обвинувальний акт.