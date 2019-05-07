Жительку Щастя судитимуть за організацію "референдуму" на підтримку "ЛНР"

"Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні стосовно одного з організаторів так званого "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність Луганської народної республіки" за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України)", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у травні 2014 року жителька міста Щастя Новоайдарського району за попередньою змовою з іншими особами, проти яких відкриті окремі кримінальні провадження, організувала та провела псевдореферендум щодо відділення Луганської області від території України.

"Так, знаходячись у приміщенні будівлі одного з комунальних закладів міста, діючи згідно з відведеною їй роллю, остання виконувала функції члена "виборчої комісії" при проведенні так званого референдуму, а саме: оформлювала списки виборців, видавала місцевим мешканцям "бюлетені" для голосування та разом з іншими членами "виборчої комісії" здійснила підрахунок голосів", - повідомили у відомстві.

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За результатами досудового розслідування жінці повідомили про підозру у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення.

Свою провину жінка повністю визнала, щиро розкаялася, а також активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників.

"Наразі обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні з угодою про визнання винуватості направлено до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше мешканку Лисичанська визнали винною в участі у проведенні так званого "референдуму" на підтримку "ЛНР" у 2014 році. Суд призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком.