Жительницу Счастья будут судить за организацию "референдума" в поддержку "ЛНР"

"Прокуратурой области осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве в отношении одного из организаторов так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики" по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 2014 года жительница города Счастье Новоайдарского района по предварительному сговору с другими лицами, в отношении которых открыты отдельные уголовные производства, организовала и провела псевдореферендум по отделению Луганской области от территории Украины.

"Так, находясь в помещении здания одного из коммунальных учреждений города, действуя согласно отведенной ей роли, последняя выполняла функции члена "избирательной комиссии" при проведении так называемого референдума, а именно: оформляла списки избирателей, выдавала местным жителям "бюллетени" для голосования и вместе с другими членами "избирательной комиссии" осуществила подсчет голосов", - сообщили в ведомстве.

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По результатам предварительного расследования женщине сообщили о подозрении в совершении инкриминируемого ему уголовного правонарушения.

Свою вину женщина полностью признала, искренне раскаялась, а также активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников.

"Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве договору о признании виновности направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой", - добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее жительница Лисичанска признали виновной в участии в проведении так называемого "референдума" в поддержку "ЛНР" в 2014 году. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.