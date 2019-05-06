Жінку умовно засудили за участь у "референдумі ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Мешканку Лисичанська визнали винною в участі у проведенні так званого "референдуму" на підтримку "ЛНР" 2014 року. Суд призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком. Про це повідомляє прокуратура Луганської області, передає УНН.
Слідство встановило, що у травні 2014 року жінка надала добровільну згоду на участь в організації та проведенні так званого "референдуму" щодо підтримки "Акту про державну самостійність "ЛНР".
Жінка виконувала функції члена так званої "дільничної виборчої комісії", роботу якої було організовано у приміщенні школи. Обвинувачена приймала від місцевих мешканців документи, звіряла їх з наявними списками виборців та видавала "бюлетені" для голосування. По завершенню незаконного "референдуму" остання разом з іншими "членами комісії", стосовно яких відкриті окремі кримінальні провадження, брала участь у підрахунку голосів.
У прокуратурі зазначили, що, оскільки під час досудового розслідування жінка повністю визнала свою провину у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення, щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між нею та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості.
Вироком Лисичанського міського суду учасницю незаконного "референдуму" визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України. Суд призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком.
Як повідомляв УНН, учасницю "ЛНР" заочно засудили до восьми років ув'язнення.