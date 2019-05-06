Жінку умовно засудили за участь у "референдумі ЛНР"

КИЇВ. 6 травня. УНН. Мешканку Лисичанська визнали винною в участі у проведенні так званого "референдуму" на підтримку "ЛНР" 2014 року. Суд призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком. Про це повідомляє прокуратура Луганської області, передає УНН.