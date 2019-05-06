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Женщину условно осудили за участие в "референдуме ЛНР"

Женщину условно осудили за участие в "референдуме ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 8026 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Жительницу Лисичанска признали виновной в участии в проведении так называемого "референдума" в поддержку "ЛНР" 2014 года. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком. Об этом сообщает прокуратура Луганской области, передает УНН.

Следствие установило, что в мае 2014 женщина предоставила добровольное согласие на участие в организации и проведении так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР".

Женщина выполняла функции члена так называемой "участковой избирательной комиссии", работу которой было организовано в помещении школы. Обвиняемая принимала от местных жителей документы, сверяла их с имеющимися списками избирателей и выдавала "бюллетени" для голосования. По завершению незаконного "референдума" последняя вместе с другими "членами комиссии", в отношении которых открыты отдельные уголовные производства, принимала участие в подсчете голосов.

В прокуратуре отметили, что, поскольку во время досудебного расследования женщина полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого ей уголовного преступления, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ней и прокурором было заключено соглашение о признании вины.

Приговором Лисичанского городского суда участницу незаконного "референдума" признано виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

Как сообщал УНН, участницу "ЛНР" заочно приговорили к восьми годам заключения.

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