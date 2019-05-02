Учасницю "ЛНР" заочно засудили до восьми років ув'язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. На Тернопільщині учасницю терористичної організації "ЛНР" заочно засудили до восьми років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Тернопільської області.
"Прокуратура Тернопільської області підтримала держобвинувачення в порядку спеціального судового провадження стосовно жительки Луганщини, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України (участь в діяльності терористичної організації)", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, завдяки спеціальному досудовому розслідуванню, яке проводило управління СБУ у Тернопільській області, встановлено, що на початку 2015 року обвинувачена "з особистих ідеологічних переконань добровільно вступила до одного з військових формувань терористичної організації "ЛНР", в якому розпочинала протиправну діяльність".
"Перебуваючи у вказаному терористичному угрупованні, вона обіймала посаду радіотелефоніста, а з липня 2017 року - відповідала за ведення особових справ бойовиків, а також іншої документації у взводі забезпечення", - додали у прокуратурі.
Вироком суду обвинувачену визнано винною у вчиненні інкримінованого їй злочину та засуджено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Початок строку відбування покарання обчислюватиметься з дня її затримання та приведення вироку до виконання.
Нагадаємо, на Луганщині затримали розвідника "ЛНР".