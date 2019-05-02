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Участницу "ЛНР" заочно приговорили к восьми годам заключения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. В Тернопольской области участницу террористической организации "ЛНР" заочно приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"Прокуратура Тернопольской области поддержала гособвинение в порядке специального судебного производства в отношении жительницы Луганской области, обвиняемой в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, благодаря специальному досудебном расследованию, которое проводило управление СБУ в Тернопольской области, установлено, что начале 2015 года обвиняемая "по личным идеологических убеждениям добровольно вступила в одно из военных формирований террористической организации "ЛНР", в котором начинала противоправную деятельность".

"Находясь в указанной террористической группировке, она занимала должность радиотелефонистки, а с июля 2017 года - отвечала за ведение личных дел боевиков, а также другой документации во взводе обеспечения", - добавили в прокуратуре.

Приговором суда обвиняемая признана виновной в совершении инкриминируемого ей преступления и приговорена к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Начало срока отбывания наказания будет исчисляться со дня задержания и исполнения приговора.

Напомним, в Луганской области задержали разведчика "ЛНР".

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