Мужчина из Луганской области предстанет перед судом за организацию "референдума" за "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В суд направили обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в организации незаконного "референдума" в поддержку "ЛНР". Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.
"Прокуратурой Луганской области в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя с. Расцвет Станично-Луганского района по факту организации так называемого "референдума" в поддержку "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР", то есть совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в мае 2014 года мужчина предоставил добровольное согласие на организацию и проведение незаконного "референдума" на территории населенного пункта.
"Подозреваемый подготовил помещение сельского совета для проведения так называемого "референдума", устроил кабинки, рабочие места для "членов избирательной комиссии", разместил урны. В дальнейшем последний получил от неустановленного лица списки избирателей и бюллетени, которые передал "комиссии", - сообщили в ведомстве.
А в день "референдума" мужчина контролировал ход проведения голосования и работу "избирательной комиссии". По завершению передал результаты голосования представителям "Центральной избирательной комиссии Луганской народной республики", добавили в прокуратуре.
Во время досудебного расследования подозреваемый полностью признал свою вину в совершении уголовного преступления, искренне раскаялся и активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников. Поэтому между ним и прокурором было заключено соглашение о признании вины.
"Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве с соглашением о признании вины направлены в суд для рассмотрения по существу", - отметили в прокуратуре.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, также жительница Счастье предстанет перед судом за организацию "референдума" в поддержку "ЛНР". Против нее в суд направили обвинительный акт.