Жителя Днепра будут судить за участие в террористической организации "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Днепра по факту участия в деятельности террористической организации "ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области, передает УНН.
Досудебным расследованием установлено, что в августе 2014 года гражданин Украины добровольно вступил в ряды не предусмотренного законом вооруженного формирования "Призрак" под командованием Алексея Мозгового, который в дальнейшем вошел в состав "4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го Армейского корпуса Народной милиции ЛНР".
К должностным обязанностям боевика входило: боевое дежурство, наблюдение за позициями военнослужащих Вооруженных Сил Украины, применения штатного стрелкового и артиллерийского оружия при боевых столкновениях с украинскими военными.
Так, зимой 2015 года сторонник террористов принимал активное участие в так называемой "Дебальцевской операции". А с 2016 года по январь 2018 года - в осуществлении вооруженного сопротивления силам и средствам Вооруженных Сил Украины, что вовлечены в антитеррористические операции (АТО) и операции Объединенных сил (ООС) в районе населенных пунктов Желобок и Сокольники Славяносербского района.
Мужчине было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Сейчас обвинительный акт направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Как сообщал УНН, связную с "ЛНР" осудили на восемь лет.