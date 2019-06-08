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В Донецкой области осудили мужчину, который пытался совершить теракт за деньги

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КИЕВ. 8 июня. УНН. В Донецкой области за попытку совершить террористический акт террориста приговорили к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

По правовой позиции публичного обвинения, которое поддерживала в Красноармейском районном суде прокуратура Донецкой области, 35-летнего, ранее судимого за разбой, жителя города Макеевки признано виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258 (покушение на террористический акт) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в 2017 году, освободившись из мест лишения свободы, мужчина познакомился с 45-летним координатором диверсионно-разведывательной группы незаконного вооруженного формирования "Казачий Союз "Регион Войска Донского" террористической организации "ДНР", который предложил ему за 3000 долларов США совершить террористический акт на территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

"Согласившись на указанное предложение, злоумышленник получил от своего "куратора" часть денежного вознаграждения в размере 10 000 российских рублей и инструкции о порядке сбора радиоуправляемого самодельного взрывного устройства, а в дальнейшем, получив очередную часть обещанных средств и подробные данные о местонахождении взрывчатки, отправился в с. Сергеевка Покровского района Донецкой области", - добавляют в пресс-службе.

Так, 31 октября 2017 года, оказавшись в 200 метрах от территории электрической подстанции "Приднепровская железная дорога" ПАО "Укрзализныця", злоумышленник забрал у ранее оговоренном месте пакет с радиоуправляемым самодельным взрывным устройством, состоящий из почти 4 кг гексогена, и с целью совершения террористического акта, перепрыгнув забор, ограждающий территорию подстанции, был задержан сотрудниками правоохранительных органов Украины, в связи с чем не совершил всех действий, которые считал необходимыми для доведения преступления до конца по причинам, которые не зависили от его воли.

"За непосредственное участие в организации особо тяжкого преступления против своего государства пособия террористов приговорили к 9 годам лишения свобода с конфискацией имущества", - резюмируют в сообщении правоохранители.

Напомним, прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Днепра по факту участия в деятельности террористической организации "ЛНР".

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