На Донеччині засудили чоловіка, який намагався вчинити теракт за гроші

За чіткої та принципової правової позиції публічного обвинувачення, яке підтримувала у Красноармійському міськрайонному суді прокуратура Донецької області, 35-річного, раніше судимого за розбій, мешканця м. Макіївки визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (замах на терористичний акт) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

“В ході досудового розслідування встановлено, що у 2017 році, звільнившись з місць позбавлення волі, чоловік познайомився з 45-річним координатором диверсійно-розвідувальної групи незаконного збройного формування “Казачий Союз „Область Войска Донского“ терористичної організації „ДНР“, який запропонував йому за 3 тисячі доларів США вчинити терористичний акт на території Донецької області”, — йдеться у повідомленні.

“Погодившись на вказану пропозицію, зловмисник отримав від свого „куратора“ частину грошового винагородження у розмірі 10 тисяч російських рублів та інструкції щодо порядку збору радіокерованого саморобного вибухового пристрою, а у подальшому, отримавши чергову частину обіцяних коштів та детальні дані про місцезнаходження вибухівки, відправився у с. Сергіївка Покровського району Донецької області”, — додають у прес-службі.

Так, 31 жовтня 2017 року, опинившись за 200 метрів від території електричної підстанції “Придніпровська залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”, зловмисник забрав в раніше обумовленому місці пакунок з радіокерованим саморобним вибуховим пристроєм, який складався з майже 4 кг гексогену, та з метою вчинення терористичного акту, перестрибнувши паркан, що огороджує територію підстанції, був затриманий співробітниками правоохоронних органів України, у зв’язку з чим не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, з причин, що не залежали від його волі.

“За безпосередню участь в організації особливо тяжкого злочину проти своєї держави посібника терористів засуджено до 9 років позбавлення воля з конфіскацією майна”, — резюмують у повідомленні правоохоронці.

Нагадаємо, прокуратура Луганської області направила до суду обвинувальний акт стосовно жителя Дніпра за фактом участі у діяльності терористичної організації “ЛНР”.