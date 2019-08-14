В Донецкой области осудили 40-летнего мужчину, который уклонялся от призыва в армию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. По принципиальной позиции Славянской местной прокуратуры судом привлечен к уголовной ответственности мужчина, который уклонялся от призыва во время частичной мобилизации, которая проводилась согласно Указу Президента Украины "О частичной мобилизации". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что 40-летний житель с. Дмитровки Славянского района в январе 2015 года - ноябре 2018 года, будучи годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы и не имея правовых оснований на отсрочку от призыва, с целью избежания прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил Украины, неоднократно не появлялся без уважительных причин в призывной пункт, выезжал за пределы своего места жительства, в том числе на время покидал территорию Донецкой области.
Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с испытанием на два года.
Напомним, военный комиссар требовал 1200 долларов за непризов к службе.