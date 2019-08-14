В Донецкой области осудили 40-летнего мужчину, который уклонялся от призыва в армию

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 97604 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100754 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129617 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139627 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127486 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128761 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130714 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153196 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151152 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140900 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Донецкой области осудили 40-летнего мужчину, который уклонялся от призыва в армию

В Донецкой области осудили 40-летнего мужчину, который уклонялся от призыва в армию

Киев  •  УНН

 • 12358 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. По принципиальной позиции Славянской местной прокуратуры судом привлечен к уголовной ответственности мужчина, который уклонялся от призыва во время частичной мобилизации, которая проводилась согласно Указу Президента Украины "О частичной мобилизации". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что 40-летний житель с. Дмитровки Славянского района в январе 2015 года - ноябре 2018 года, будучи годным по состоянию здоровья для прохождения военной службы и не имея правовых оснований на отсрочку от призыва, с целью избежания прохождения военной службы в рядах Вооруженных Сил Украины, неоднократно не появлялся без уважительных причин в призывной пункт, выезжал за пределы своего места жительства, в том числе на время покидал территорию Донецкой области.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с испытанием на два года.

Напомним, военный комиссар требовал 1200 долларов за непризов к службе.

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