На Донеччині засудили 40-річного чоловіка, який ухилявся від призову до армії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. За принципової позиції Слов’янської місцевої прокуратури судом притягнуто до кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від призову під час часткової мобілізації, яка проводилась згідно з Указом Президента України "Про часткову мобілізацію". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Установлено, що 40-річний мешканець с. Дмитрівки Слов’янського району протягом січня 2015 року – листопада 2018 року, будучи придатним за станом здоров’я для проходження військової служби та не маючи правових підстав на відстрочку від призову, з метою уникнення від проходження військової служби у лавах Збройних Сил України, неодноразово не з’являвся без поважних причин до призовного пункту, виїздив за межі свого місця проживання, у тому числі на певний час покидав територію Донецької області.
Суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з випробуванням на два роки.
Нагадаємо, військовий комісар вимагав 1200 доларів за непризов до служби.