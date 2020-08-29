В Донецкой области за сутки обнаружили 66 новых случаев COVID-19

“За пятницу, 28 августа, коронавирусную болезнь диагностировали еще у 66 жителей Донецкой области, в том числе в четырех детей и двух медработников”, — написал Кириленко

По его данным, география распространения болезни следующая:

— 26 в Краматорске;

— 16 в Славянске;

— 13 в Мариуполе;

— 3 в Мангушский районе;

— по 2 в Дружкивке, Покровской и Лиманской ОТГ;

— по 1 в Николаевке и Родинском.

“Пандемия набирает обороты. На карте распространения COVID-19 появляются новые населенные пункты, а количество больных резко возрастает. Это свидетельствует о том, что сейчас, как никогда ранее, нам нужно ответственное отношение к болезни”, — написал глава ОГА.

Он добавил, что на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сохранила за Донецкой областью статус зеленой зоны.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 114 497 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2451 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.