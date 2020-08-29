В Донецкой области за сутки обнаружили 66 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Донецкой области за пятницу, 28 августа, коронавирус обнаружили у еще 66 жителей региона, в том числе в четырех детей и двух медиков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“За пятницу, 28 августа, коронавирусную болезнь диагностировали еще у 66 жителей Донецкой области, в том числе в четырех детей и двух медработников”, — написал Кириленко
По его данным, география распространения болезни следующая:
— 26 в Краматорске;
— 16 в Славянске;
— 13 в Мариуполе;
— 3 в Мангушский районе;
— по 2 в Дружкивке, Покровской и Лиманской ОТГ;
— по 1 в Николаевке и Родинском.
“Пандемия набирает обороты. На карте распространения COVID-19 появляются новые населенные пункты, а количество больных резко возрастает. Это свидетельствует о том, что сейчас, как никогда ранее, нам нужно ответственное отношение к болезни”, — написал глава ОГА.
Он добавил, что на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сохранила за Донецкой областью статус зеленой зоны.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 114 497 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 2451 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.