На Донеччині за добу виявили 66 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Донецькій області за п'ятницю, 28 серпня, коронавірус виявили у ще 66 мешканців регіону, у тому числі у чотирьох дітей та двох медиків. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.
“За п’ятницю, 28 серпня, коронавірусну хворобу діагностували ще у 66 мешканців Донеччини, у тому числі у чотирьох дітей та двох медпрацівників”, — написав Кириленко
За його даними, географія поширення хвороби наступна:
— 26 у Краматорську;
— 16 у Слов’янську;
— 13 у Маріуполі;
— 3 у Мангушському районі;
— по 2 у Друкжівці, Покровську і Лиманській ОТГ;
— по 1 у Миколаївці та Родинському.
“Пандемія набирає обертів. На мапі поширення COVID-19 з’являються нові населені пункти, а кількість хворих різко зростає. Це свідчить про те, що зараз, як ніколи раніше, нам потрібне відповідальне ставлення до хвороби”, — написав голова ОДА.
Він додав, що на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій зберегла за Донецькою областю статус зеленої зони.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 114 497 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 451 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.