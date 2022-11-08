Донецкая область: за сутки из-за обстрелов погибли три человека, еще 7 - получили ранения

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"За 7 ноября россияне убили 3 гражданских в Донецкой области: в Бахмуте и Красногоровке. Еще 7 человек в области получили ранения", - написал Кириленко в Telegram.

Детали

Кроме того, правоохранители обнаружили тела 4 убитых россиянами во время оккупации – в Ямполе.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1171 человек, а 2555 - получили ранения. Указанные данные не содержат информации о жертвах в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

Возле Мариуполя обнаружено более 1500 новых могил. Отмечается, что последние снимки Maxar указывают, что в районе Старого Крыма, Мангуша и Виноградного, расположенных рядом с Мариуполем, три места массовых захоронений увеличивались с весны.