Донецкая область: за сутки из-за обстрелов погибли три человека, еще 7 - получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Российская армия вчера, 7 ноября, продолжала обстреливать мирных жителей Донецкой области. В результате действий оккупантов погибли трое гражданских. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Цитата
"За 7 ноября россияне убили 3 гражданских в Донецкой области: в Бахмуте и Красногоровке. Еще 7 человек в области получили ранения", - написал Кириленко в Telegram.
Детали
Кроме того, правоохранители обнаружили тела 4 убитых россиянами во время оккупации – в Ямполе.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли 1171 человек, а 2555 - получили ранения. Указанные данные не содержат информации о жертвах в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
Возле Мариуполя обнаружено более 1500 новых могил. Отмечается, что последние снимки Maxar указывают, что в районе Старого Крыма, Мангуша и Виноградного, расположенных рядом с Мариуполем, три места массовых захоронений увеличивались с весны.