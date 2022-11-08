Донеччина: за добу через обстріли загинули троє осіб, ще 7 - дістали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Російська армія вчора, 7 листопада, продовжувала обстрілювати мирних жителів Донецької області. Внаслідок дій окупантів загинули троє цивільних. Про це повідомляє УНН з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
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"За 7 листопада росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині: у Бахмуті та Красногорівці. Ще 7 людей в області отримали поранення", - написав Кириленко в Telegram.
Деталі
Окрім того, правоохоронці виявили тіла 4 убитих росіянами під час окупації - у Ямполі.
Всього від початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загинули 1171 особа, а 2555 - отримали поранення. Вказані дані не містять інформації про жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
Біля Маріуполя виявлено понад 1500 нових могил. Зазначається, що останні знімки Maxar вказують на те, що в районі Старого Криму, Мангуша та Виноградного, розташованих поряд із Маріуполем, три місця масових поховань збільшувалися з весни.