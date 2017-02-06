В Донецкой области в результате обстрела боевиков умер подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Донецкой области в результате обстрела поселка Курдюмовка боевиками погиб подросток 2001 года рождения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Поступила информация от родителей, в результате обстрела их сын, 2001 года рождения, получил осколочное ранение в сердце. Дал команду начальнику отделения лично вместе с военными врачами выехать в Курдюмовку и как можно скорее транспортировать парня в больницу. Уже в дороге стало известно, что парень умер. Полицейские и врачи все же едут к семье чтобы оказать необходимую помощь ", - говорится в сообщении.
"К сожалению, парню ничем уже не помочь, констатировали смерть. Спочивайся с миром, молодой ", - добавил В.Аброськин.
Также он отметил, что обстрел боевиками поселка идет до сих пор.