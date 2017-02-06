На Донеччині внаслідок обстрілу бойовиків помер підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. На Донеччині внаслідок обстрілу селища Курдюмівка бойовиками помер підліток 2001 року народження. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
“Надійшла інформація від батьків, що в результаті обстрілу їх син, 2001 року народження, отримав осколкове поранення в серце. Дав команду начальнику відділення особисто разом з військовими лікарями виїхати до Курдюмівки та якомога скоріше транспортувати хлопця до лікарні. Вже в дорозі стало відомо, що хлопець помер. Поліцейські та лікарі все ж таки ідуть до родини аби надати необхідну допомогу”, — йдеться в повідомленні.
“На жаль, хлопцю нічим вже не допомогти, констатували смерть. Спочивайся з миром, юначе”, — додав В.Аброськін.
Також він зазначив, що обстріл бойовиками селища досі триває.