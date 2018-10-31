В Донецкой области разоблачили межрегиональный канал торговли амфетамином
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, которая в Киеве производила амфетамин, а затем доставляла его в Мариуполь. Недельный оборот межрегионального канала составлял полмиллиона гривен. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Оперативники разоблачили в Мариуполе сеть дилеров и выяснили, что поток амфетамина идет из Киева. Полицейские провели несколько оперативных закупок и осуществили контролируемую поставку из столицы в Донецкую область. В результате был установлен киевлянин, который непосредственно продает психотропное вещество мариупольским наркоторговцам", – говорится в сообщении.
Так, изготовление психотропного вещества было поставлено на конвейер. Каждые 2-4 дня обе нарколаборатории давали около 800 г готового товара на общую сумму около полумиллиона гривен по ценам "черного рынка". Одна была обустроена в квартире, другая – на даче. А лидер мариупольского отделения дилеров получал от посредника расфасованную продукцию и доставлял ее в Донецкую область на собственном транспорте. Для конспирации наркотик он тщательно маскировал, чтобы не услышали служебные собаки на блокпосту, и прятал в обшивке дверей автомобиля. Поставки продолжались около полугода.
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"Финалом спецоперации стала серия обысков по 5 адресам в Киевской области и Мариуполе, а также задержания подозреваемых. Полицейские изъяли химическое оборудование, прекурсоры, респираторы, в которых работали производители, и крупную партию психотропного продукции, а также расфасованный наркотик и деньги от его реализации. Кроме того, у членов группировки обнаружен арсенал оружия – пневматический автомат, три пистолета, патроны и другой вид наркотиков – марихуана", – отметили в полиции.
В состав группировки входили трое жителей Мариуполя и двое – Киева в возрасте 27-33 года, в том числе ранее судимые.
"Сейчас, по решению суда, двое мариупольцев взяты под стражу с правом внесения залога в размере 150 тысяч гривен, еще одному назначили домашний арест. Киевляне тоже будут ждать вердикта суда дома. Подозреваемым инкриминируется ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи – до 10 лет лишения свободы", – добавили в ГУНП.
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Напомним, в Харьковской области пограничники обнаружили в рейсовом автобусе, среди детской одежды и в коробках из-под детского питания, почти 1,5 килограмма наркотического вещества.