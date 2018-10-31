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На Донеччині викрили міжрегіональний канал торгівлі амфетаміном

На Донеччині викрили міжрегіональний канал торгівлі амфетаміном

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання, яке у Києві виготовляло амфетамін, а потім доставляло його у Маріуполь. Тижневий обіг міжрегіонального каналу становив півмільйона гривень. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, передає УНН.

"Оперативники викрили у Маріуполі мережу дилерів та з’ясували, що потік амфетаміну йде з Києва. Поліцейські провели кілька оперативних закупок та здійснили контрольовану поставку зі столиці на Донеччину. У результаті був встановлений киянин, який безпосередньо збуває психотропну речовину маріупольським наркоторговцям", – йдеться в повідомленні.

Так, виготовлення психотропної речовини було поставлено на конвеєр. Кожні 2-4 дні обидві нарколабораторії давали близько 800 г готового товару на загальну суму близько півмільйона гривень за цінами "чорного ринку". Одна була облаштована у квартирі, інша – на дачі. А лідер маріупольського осередку дилерів отримував від посередника розфасовану продукцію та доставляв її на Донеччину на власному транспорті. Для конспірації наркотик він ретельно маскував, щоб не почули службові собаки на блокпосту, та ховав в обшивці дверей автомобіля. Поставки тривали близько півроку.

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"Фіналом спецоперації стала серія обшуків за 5 адресами у Київській області та Маріуполі, а також затримання підозрюваних. Поліцейські вилучили хімічне обладнання, прекурсори, респіратори, в яких працювали виробники, та крупну партію психотропної продукції, а також розфасований наркотик та гроші від його реалізації. Крім того, у членів угрупування виявлено арсенал зброї – пневматичний автомат, три пістолети, патрони та інший вид наркотиків – марихуану", – зазначили в поліції.

До складу угрупування входили троє жителів Маріуполя та двоє – Києва, віком 27-33 роки, в тому числі раніше судимі.

"Наразі, за рішенням суду, двоє маріупольців взяті під варту з правом внесення застави в розмірі 150 тисяч гривень, ще одному призначено домашній арешт. Кияни теж чекатимуть на вердикт суду вдома. Підозрюваним інкримінується ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів". Санкція статті – до 10 років позбавлення волі", – додали у ГУНП.

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Нагадаємо, у Харківській області прикордонники виявили у рейсовому автобусі, серед дитячого одягу та в коробках з-під дитячого харчування, майже 1,5 кілограми наркотичної речовини.

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