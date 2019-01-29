В Донецкой области разоблачили руководителя исправительной колонии на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины приобщенные к операции Объединенных сил разоблачили одного из руководителей исправительного учреждения Донецкой области на взятке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
“Правоохранители установили, что чиновник совместно с подчиненным требовали шестьдесят тысяч гривен от одного из заключенных. За указанную сумму чиновники обещали не ухудшать условия содержания и досрочно освободить осужденного”, — сообщили в пресс-службе СБУ.
Сообщается, что “оперативники спецслужбы „взяли“ подчиненного на одной из автозаправок Торецкая при получении второй части неправомерной выгоды в размере тридцать тысяч гривен. Один из руководителей учреждения правоохранители задержали в служебном кабинете”.
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Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжаются следственно-оперативные действия.
Операция по разоблачению злоумышленников проводилась под процессуальным руководством прокуратуры области.
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