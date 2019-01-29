На Донеччині викрили керівника виправної колонії на хабарі

“Правоохоронці встановили, що посадовець спільно з підлеглим вимагали шістдесят тисяч гривень від одного з ув’язнених. За вказану суму посадовці обіцяли не погіршувати умови утримання та достроково звільнити засудженого”, — повідомили у прес-службі СБУ.

Повідомляється, що “оперативники спецслужби „взяли“ підлеглого на одній з автозаправок Торецька під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі тридцять тисяч гривень. Одного із керівників установи правоохоронці затримали у службовому кабінеті”.

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Зловмисникам оголошено про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Операція із викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Як повідомляв УНН, на Вінничині блокували вивезення з України двигунів для військових гелікоптерів.