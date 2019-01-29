На Вінничині блокували вивезення з України двигунів для військових гелікоптерів

“Оперативники спецслужби встановили, що у межах офіційних угод одна із країн Близького Сходу направила українській комерційній структурі чотири двигуни до вертольотів Мі-24 для здійснення необхідного ремонту. У зв’язку з відмовою замовника сплатити вартість виконаних робіт, майно перейшло у власність держави та було передано для реалізації комерційній структурі”, — повідомляється у прес-службі СБУ.

“Співробітники СБ України задокументували, що двоє запорізьких підприємців знайшли покупців на двигуни з країни, що перебуває під санкціями Ради безпеки ООН, оцінивши вартість товару у майже один мільйон американських доларів. Також ділки гарантували замовникам виготовлення пакету фальшивої документації для безперешкодного вивезення агрегатів з України під виглядом цивільної продукції”, — додається у прес-центрі правоохоронців.

Співробітники СБУ затримали ділків у Запоріжжі під час спроби реалізувати замовнику чотири двигуни.

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У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 333 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають першочергові слідчі дії, зокрема відбуваються обшуки за місцями проживання і роботи затриманих.

Вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру в скоєнні злочину.

Перевіряється інформація про можливу причетніть фігурантів провадження до протиправних оборудок з країною-агресором.

Як повідомляв УНН, за вимагання хабара у розмірі 250 тисяч гривень затримали посадовця АТ "Укрзалізниця", а також посередника.