В Винницкой области блокировали вывоз из Украины двигателей для военных вертолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Сотрудники СБ Украины под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры блокировали незаконный вывоз из страны авиационных двигателей, подлежащих обязательному государственному экспортному контролю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Службы безопасности Украины.
“Оперативники спецслужбы установили, что в рамках официальных соглашений одна из стран Ближнего Востока направила украинской коммерческой структуре четыре двигателя к вертолетам Ми-24 для осуществления необходимого ремонта. В связи с отказом заказчика оплатить стоимость выполненных работ, имущество перешло в собственность государства и были переданы для реализации коммерческой структуре”, — сообщается в пресс-службе СБУ.
“Сотрудники СБ Украины задокументировали, что двое запорожских предпринимателей нашли покупателей на двигатели из страны, находящейся под санкциями Совета безопасности ООН, оценив стоимость товара почти в один миллион американских долларов. Также дельцы гарантировали заказчикам изготовление пакета фальшивой документации для беспрепятственного вывоза агрегатов из Украины под видом гражданской продукции”, — добавляется в пресс-центре правоохранителей.
Сотрудники СБУ задержали дельцов в Запорожье при попытке реализовать заказчику четыре двигателя.
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В рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 333 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются первоочередные следственные действия, в частности происходят обыски по местам жительства и работы задержанных.
Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.
Проверяется информация о возможной причастных фигурантов производства к противоправным сделкам со страной-агрессором.
Как сообщал УНН, за вымогательство взятки в размере 250 тысяч гривен задержали чиновника АО “Укрзализныця”, а также посредника.