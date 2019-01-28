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На хабарі спіймали чиновника "Укрзалізниці"

На хабарі спіймали чиновника "Укрзалізниці"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. За вимагання хабара у розмірі 250 тисяч гривень затримали посадовця АТ "Укрзалізниця", а також посередника. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

"У понеділок, 28.01.2019, прокуратурою міста Києва спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ та слідчими НП України затримано на одержанні неправомірної вигоди службову особу Філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" АТ "Укрзалізниця" та посередника", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, службовець філії вимагав від підприємця 250 тисяч гривень хабара за надання в оренду майна державної установи.

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У ході документування злочину чиновника, а також особу, яку він залучив у якості посередника, затримали в одному з столичних ресторанів під час одержання першої частини хабара.

"На даний час затриманим особам готується підозра за ст. 368 КК України. На місці події тривають слідчі дії", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, заступника директора столичного "Льодового стадіону" будуть судити за хабар у сумі 560 тисяч грн.

Українські Національні Новини

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