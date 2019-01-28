На взятке поймали чиновника "Укрзализныци"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. За вымогательство взятки в размере 250 тысяч гривен задержали чиновника АО "Укрзализныця", а также посредника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.
"В понедельник, 28.01.2019, прокуратурой города Киева совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ и следователями НП Украины задержано на получении неправомерной выгоды должностное лицо Филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" АО "Укрзализныця" и посредника", - говорится в сообщении.
По данным следствия, должностное лицо филиала требовало от предпринимателя 250 тысяч гривен взятки за предоставление в аренду имущества государственного учреждения.
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В ходе документирования преступления чиновника, а также лицо, которое он привлек в качестве посредника, задержали в одном из столичных ресторанов при получении первой части взятки.
"В настоящее время задержанным лицам готовится подозрение по ст. 368 УК Украины. На месте происшествия проводятся следственные действия", - отметили в прокуратуре.
Напомним, заместителя директора столичного "Ледового стадиона" будут судить за взятку в сумме 560 тысяч грн.