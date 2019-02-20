В Донецкой области похитили начальника отдела исполнительной службы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Донецкой области на временно неподконтрольной территории исчез начальник Волновахского райотдела Государственной исполнительной службы Донецкой области. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Несколько дней назад, муж уехал в город Макеевка проведать мать. 15 февраля мать мужа, позвонила его жене, которая находится на подконтрольной Украины территории Донецкой области, и сообщила, что двое неизвестных пришли к ней домой и забрали ее сына. С тех пор мужчина на связь не выходит. Место его пребывания не известно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Днепре мужчина похитил 12-летнюю девочку
По факту исчезновения человека начато уголовное производство. Проводится расследование.
Напомним, в Днепре задержали участников преступной группировки, которые похитили мужчину и под пытками требовали у него 4 млн гривен.