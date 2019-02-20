В Донецкой области похитили начальника отдела исполнительной службы

Несколько дней назад, муж уехал в город Макеевка проведать мать. 15 февраля мать мужа, позвонила его жене, которая находится на подконтрольной Украины территории Донецкой области, и сообщила, что двое неизвестных пришли к ней домой и забрали ее сына. С тех пор мужчина на связь не выходит. Место его пребывания не известно.

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По факту исчезновения человека начато уголовное производство. Проводится расследование.

Напомним, в Днепре задержали участников преступной группировки, которые похитили мужчину и под пытками требовали у него 4 млн гривен.