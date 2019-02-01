У Дніпрі чоловік викрав 12-річну дівчинку

"До таких наслідків призвів конфлікт матері дитини з малознайомим чоловіком. Під погрозою застосування пістолета, зловмисник викрав дівчинку. Після 4-х годин, які дівчинка провела у квартирі з незнайомцем, її звільнили правоохоронці. Операція зі звільнення дитини була ретельно спланована. Під час штурму квартири дитина перебувала в дальній кімнаті та не постраждала. Зброя, якою погрожував зловмисник, вилучена, а він затриманий та доставлений до відділення поліції. Дівчинку передали матері", - розповіли продробиці у поліції.



Зловмиснику загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), що карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

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