В Днепре мужчина похитил 12-летнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Днепре полиция задержала злоумышленника, который похитил 12-летнего ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
"К таким последствиям привел конфликт матери ребенка с малознакомым мужчиной. Под угрозой применения пистолета, злоумышленник похитил девочку. После 4-х часов, которые девочка провела в квартире с незнакомцем, ее освободили правоохранители. Операция по освобождению ребенка была тщательно спланирована. Во время штурма квартиры ребенок находился в дальней комнате и не пострадал. Оружие, которым угрожал злоумышленник, изьято, а он задержан и доставлен в отделение полиции. Девочку передали матери", - рассказали продробици в полиции.
Злоумышленнику грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), что наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
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