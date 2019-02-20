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На Донеччині викрали начальника відділу виконавчої служби

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Донецькій області на тимчасово непідконтрольній території зник начальник Волноваського райвідділу Державної виконавчої служби Донецької області. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Кілька днів тому, чоловік виїхав до міста Макіївка провідати матір. 15 лютого матір чоловіка, зателефонувала його дружині, яка перебуває на підконтрольній Україні території Донецької області, та повідомила, що двоє невідомих прийшли до неї до дому та забрали її сина. З того часу чоловік на зв’язок не виходить. Місце його перебування не відоме.

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За фактом зникнення людини розпочато кримінальне провадження. Проводиться розслідування.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали учасників злочинного угруповання, які викрали чоловіка і під тортурами вимагали у нього 4 млн гривень.

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