В Донецкой области открыли первый в Украине Центр безопасности граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Сегодня, 23 ноября, в городе Лиман Донецкой области открыли первый в Украине Центр безопасности граждан, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.
"23 ноября на территории Лиманской объединенной территориальной общины, в Донецкой области, начал работу первый в Украине Центр безопасности граждан, в состав которого будет входить не только пожарно-спасательная команда, но и скорая медицинская помощь и представители Национальной полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участие в открытии Центра приняли Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава ГосЧС Украины Николай Чечеткин, глава Донецкой ОГА, руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, глава и жители общины.
По словам Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, такое инфраструктурное решение позволит более оперативно реагировать на вызовы граждан.
Также он отметил, что теперь 42 тыс. местных жителей в условиях близости к зоне проведения АТО получат гарантию полной безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Сообщается, что на базе Центра будет создана команда добровольцев-пожарных, которые вместе с профессиональными пожарными будут выезжать на вызовы.
Как сообщал УНН, в Донецкой области откроется Центр безопасности граждан. В центре по принципу американской службы "911" должны быть размещены пожарно-спасательная служба, полиция и скорая помощь, что позволит более оперативно реагировать на вызовы граждан.