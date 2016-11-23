На Донеччині відкрили перший в Україні Центр безпеки громадян

“23 листопада на території Лиманської об’єднаної територіальної громади, що у Донецькій області, розпочав роботу перший в Україні Центр безпеки громадян, до складу якого входитиме не лише пожежно-рятувальна команда, але й швидка медична допомога та представники Національної поліції”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що участь у відкритті Центру взяли Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, Голова ДСНС України Микола Чечоткін, Голова Донецької ОДА, керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, очільник та жителі громади.

За словами Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, таке інфраструктурне рішення дозволить оперативніше реагувати на виклики громадян.

Також він зазначив, що тепер 42 тисячі місцевих жителів в умовах наближеності до зони проведення АТО отримають гарантію повної безпеки у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що на базі Центру буде створено команду добровольців-вогнеборців, які разом із професійними пожежниками будуть виїжджати на виклики.

Як повідомляв УНН, на Донеччині відкриється Центр безпеки громадян. У центрі за принципом американської служби “911” мають бути розміщені пожежно-рятувальна служба, поліція та швидка допомога, що дозволить більш оперативно реагувати на виклики громадян.