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В Донецкой области выдают воду по 40 литров в одни руки

Киев • УНН

 • 9457 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Администрация города Торецкое, что в Донецкой области, после повреждения канала водоснабжения, обратилась к местным жителям с просьбой набирать не более 40 литров завезенной воды в одни руки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военно-гражданской администрации Торецкая.

В Донецкой области выдают воду по 40 литров в одни руки

“В связи с повреждением водопровода в зоне активных боевых действий, в город ежедневно поступает 17 000 кубических метров воды. В жаркий период этого количества недостаточно для обеспечения централизованным водоснабжением всех районов, в связи с чем организован подвоз технической воды по графику ”, - говорится в сообщении.

Администрация добавляет, что “с целью соблюдения порядка и экономного распределения просим Вас осуществлять набор воды в собственные емкости не более 40 литров в одни руки”.

На сайте администрации добавляется график подвоза воды.

Напомним, 13 июня на Втором донецком водоводе произошел прорыв.

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