В Донецкой области выдают воду по 40 литров в одни руки

“В связи с повреждением водопровода в зоне активных боевых действий, в город ежедневно поступает 17 000 кубических метров воды. В жаркий период этого количества недостаточно для обеспечения централизованным водоснабжением всех районов, в связи с чем организован подвоз технической воды по графику ”, - говорится в сообщении.

Администрация добавляет, что “с целью соблюдения порядка и экономного распределения просим Вас осуществлять набор воды в собственные емкости не более 40 литров в одни руки”.

На сайте администрации добавляется график подвоза воды.

Напомним, 13 июня на Втором донецком водоводе произошел прорыв.