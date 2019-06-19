На Донеччині видають воду по 40 літрів в одні руки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Адміністрація міста Торецьк, що на Донеччині, після пошкодження каналу водопостачання, звернулась до місцевих мешканців з проханням набирати не більше 40 літрів завезеної води у одні руки. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу військово-цивільної адміністрації Торецька.
“У зв’язку з пошкодженням водогону в зоні активних бойових дій, у місто щоденно надходить 17 тисяч кубічних метрів води. У спекотний період цієї кількості недостатньо для забезпечення централізованим водопостачанням усіх районів, у зв’язку з чим організовано підвіз технічної води згідно з графіком”, — йдеться у повідомленні.
Адміністрація додає, що “метою дотримання порядку та економного розподілу води просимо Вас здійснювати набір води у власні ємності не більше 40 літрів в одні руки”.
На сайті адміністрації додається графік підвезення води.
Нагадаємо, 13 червня на Другому донецькому водогоні стався прорив.