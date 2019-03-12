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В Донецкой области в пожаре погибли четыре человека, из них двое детей

В Донецкой области в пожаре погибли четыре человека, из них двое детей

Киев  •  УНН

 • 8357 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. В Донецкой области во время пожара в жилом доме погибли 4 человека, двое из них были дети 2015 года рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

“11 марта в 19:55 в пгт. Красногоровка по ул. Лермонтова, 120 в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 4 человека, из них двое детей (2015 г.р.)”, — говорится в сообщении спасателей.

Добавляется, что в 21:11 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожено перекрытие, кровля и вещи домашнего обихода на площади 150 м2.

“К тушению привлекалось 10 чел. л/с и 2 единицы спасательной техники”, — резюмируют в пресс-службе.

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Как сообщал УНН, в жилом доме в Киевской области произошел пожар, в результате чего погибло двое детей.

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