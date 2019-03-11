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Дев'ять осіб постраждали під час пожежі в гуртожитку в Ризі

Дев'ять осіб постраждали під час пожежі в гуртожитку в Ризі

Київ • УНН

 • 8742 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Дев'ять людей постраждали в результаті пожежі в багатоквартирному будинку гуртожитку сімейного типу в Ризі. Про це повідомляє Державна пожежно-рятувальна служба (ДПРС) Латвії, передає УНН.

Пожежа підвищеної небезпеки виникла в понеділок увечері в п’ятиповерховій будівлі гуртожитку квартирного типу, розташованому в ризькому мікрорайоні Ільгюціемс. Прибувши на місце події співробітники ДПРС констатували, що на другому поверсі будівлі відкритим полум’ям горить квартира площею 20 кв. м.

“Співробітники ГПСС врятували із задимленого будинку 37 чоловік, евакуювали — 47. У пожежі постраждали дев’ять осіб, які були передані медикам Служби невідкладної медичної допомоги”, — вказує ДПРС в Twitter.

Пожежа була локалізована, роботи по ліквідації загоряння тривають. Причини пожежі встановлюються.

Як повідомляв УНН, у житловому будинку у Київській області сталася пожежа, внаслідок чого загинуло двоє дітей.

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