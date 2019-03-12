На Донеччині у пожежі загинуло чотири особи, з них двоє діти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. На Донеччині під час пожежі у житловому будинку загинуло 4 особи, двоє з них були діти 2015 року народження. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр ДСНС.
“11 березня о 19:55 у м. Красногорівка по вул. Лермонтова, 120 в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 4 особи, з них двоє дітей (2015 р.н.)”, — йдеться у повідомленні рятувальників.
Додається, що о 21:11 пожежу було ліквідовано. Вогнем знищено перекриття, покрівлю та речі домашнього вжитку на площі 150 м2.
“До гасіння залучалося 10 чол. о/с та 2 одиниці рятувальної техніки”, — резюмують у прес-службі.
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Як повідомляв УНН, у житловому будинку у Київській області сталася пожежа, внаслідок чого загинуло двоє дітей.