В Донецкой области в заброшенных домах обнаружили боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В одном из заброшенных домов в селе Широкино Волновахского района Донецкой области было обнаружено большое количество неучтенных воинских боеприпасов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
В общем группы разминирования от отдельной десантно-штурмовой бригады обследовали 0,2 гектара территории. В результате этого было найдено и изъято 37 выстрелов для гранатомета ПГ-7, 16 выстрелов для гранатомета ПГ-22 и 20 снарядов для пушки 2А42 боевой машины пехоты БМП-2.
Все изъятые военные средства поражения были транспортированы на специальную площадку, где и уничтожены.
Как отметили в пресс-центре ООС, большое количество таких боеприпасов было обнаружено в нежилых домах, находящихся в свободном доступе.
Как сообщает УНН, экс-военного заподозрили в незаконном хранении боеприпасов с ООС.