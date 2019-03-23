В Донецкой области в заброшенных домах обнаружили боеприпасы

В общем группы разминирования от отдельной десантно-штурмовой бригады обследовали 0,2 гектара территории. В результате этого было найдено и изъято 37 выстрелов для гранатомета ПГ-7, 16 выстрелов для гранатомета ПГ-22 и 20 снарядов для пушки 2А42 боевой машины пехоты БМП-2.



Все изъятые военные средства поражения были транспортированы на специальную площадку, где и уничтожены.



Как отметили в пресс-центре ООС, большое количество таких боеприпасов было обнаружено в нежилых домах, находящихся в свободном доступе.



Как сообщает УНН, экс-военного заподозрили в незаконном хранении боеприпасов с ООС.