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На Донеччині у покинутих будинках виявили боєприпаси

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. В одному із покинутих будинків у селі Широкине Волноваського району Донецької області було виявлено велику кількість необлікованих військових боєприпасів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.

На Донеччині у покинутих будинках виявили боєприпаси

Загалом групи розмінування від окремої десантно-штурмової бригади обстежили 0,2 гектара території. У результаті цього було знайдено та вилучено 37 пострілів для гранатомета ПГ-7, 16 пострілів для гранатомета ПГ-22 та 20 снарядів для гармати 2А42 бойової машини піхоти БМП-2.

Усі вилучені військові засоби ураження було транспортовано до спеціального майданчика, де і знищено.

Як зазначили у прес-центрі ООС, велику кількість таких боєприпасів було виявлено в нежитлових будинках, що перебували у вільному доступі.

Як повідомляє УНН, екс-військового запідозрили у незаконному зберіганні боєприпасів з ООС.

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