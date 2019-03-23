На Донеччині у покинутих будинках виявили боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В одному із покинутих будинків у селі Широкине Волноваського району Донецької області було виявлено велику кількість необлікованих військових боєприпасів. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
Загалом групи розмінування від окремої десантно-штурмової бригади обстежили 0,2 гектара території. У результаті цього було знайдено та вилучено 37 пострілів для гранатомета ПГ-7, 16 пострілів для гранатомета ПГ-22 та 20 снарядів для гармати 2А42 бойової машини піхоти БМП-2.
Усі вилучені військові засоби ураження було транспортовано до спеціального майданчика, де і знищено.
Як зазначили у прес-центрі ООС, велику кількість таких боєприпасів було виявлено в нежитлових будинках, що перебували у вільному доступі.
Як повідомляє УНН, екс-військового запідозрили у незаконному зберіганні боєприпасів з ООС.