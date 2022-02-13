В Донецкой области в кафе произошла стрельба-два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Донецкой области в кафе произошла стрельба, в результате которой два человека погибли, и еще двоих госпитализировали. Об этом сообщили в полиции Донецкой области, передает УНН.
Детали
Отмечается, что происшествие произошло сегодня, 13 февраля, около 00:45 утра на территории кафе в селе Гранитное Волновахского района. В полицию поступило сообщение о том, что в результате конфликта между посетителями неизвестные начали стрелять из оружия.
На вызов сразу прибыли бойцы спецподразделения КОРД, следственно-оперативная группа полиции Волновахи и "скорая". Предварительная информация о пострадавших: один человек погиб на месте, еще один - в больнице, а двоих с ранениями госпитализировали.
Стражи порядка задержали двух мужчин в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полицейские изъяли вещественные доказательства, в том числе оружие.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. По данному факту начато уголовное производство ст. 115 Ч. 2 П. 1,7 (Умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений), 15 ч. 3 Ст. 115 Ч. 2 П. 1,7 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и ч. 4 Ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
В одном из ресторанов в Виннице компания молодых людей устроила стрельбу из-за конфликта.