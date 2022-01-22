У Вінниці група молодиків вночі влаштувала стрілянину у ресторані: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В одному з ресторанів у Вінниці компанія молодиків влаштувала стрілянину через конфлікт. Як повідомляє поліція Вінницької області, у результаті стрілянини травмовано двоє людей, передає УНН.
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Зазначається, що повідомлення про подію надійшло до поліції близько 3:30 год.
У результаті стрілянини травмовано двоє людей. Озброєний зловмисник та двоє його знайомих зачинились у вбиральні. Для їх затримання була введена в дію поліцейська операція "Грім" та залучені бійці спецпідрозділу КОРД.
У одного зі зловмисників вилучили вогнепальну зброю.
Наразі зловмисники затримані у процесуальному порядку. Обставини злочину наразі встановлюють оперативники та слідчі.
Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК (хуліганство). Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо
14 січня у готелі Home Hotel у Буковелі группа туристів влаштувала стрілянину на подвір’ї. Поліція заявила, чоловік, що стріляв, мав дозвіл на зброї, а кулі були небойові, однак пістолет відібрали.