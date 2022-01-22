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15 марта, 19:03 • 107615 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 145767 просмотра

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15 марта, 13:22 • 125075 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101874 просмотра

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В Виннице группа молодых людей ночью устроила стрельбу в ресторане: есть пострадавшие

В Виннице группа молодых людей ночью устроила стрельбу в ресторане: есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 31049 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. В одном из ресторанов в Виннице компания молодых людей устроила стрельбу из-за конфликта. Как сообщает полиция Винницкой области, в результате стрельбы травмированы два человека, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в полицию около 3:30.

В результате стрельбы травмированы два человека. Вооруженный злоумышленник и двое его знакомых закрылись в уборной. Для их задержания была введена в действие полицейская операция "Гром" и привлечены бойцы спецподразделения КОРД.

У одного из злоумышленников изъяли огнестрельное оружие.

Сейчас злоумышленники задержаны в процессуальном порядке. Обстоятельства преступления сейчас устанавливают оперативники и следователи.

Следствием начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство). Задержанным грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним

14 января в отеле Home Hotel в Буковеле группа туристов устроила стрельбу во дворе. Полиция заявила, мужчина, что стрелял, имел разрешение на оружие, а набои были небоевые, однако пистолет отобрали.

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