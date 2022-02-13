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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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На Донеччині у кафе сталася стрілянина – двоє людей загинули

На Донеччині у кафе сталася стрілянина – двоє людей загинули

Київ • УНН

 • 22577 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. На Донеччині у кафе сталася стрілянина, у результаті якої двоє людей загинули, і ще двох госпіталізували. Про це повідомили у поліції Донецької області, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що подія сталася сьогодні, 13 лютого, близько 00:45 ранку на території кафе в селі Гранітне Волноваського району. До поліції надійшло повідомлення про те, що в результаті конфлікту між відвідувачами невідомі почали стріляти зі зброї.

На виклик відразу прибули бійці спецпідрозділу КОРД, слідчо-оперативна група поліції Волновахи та «швидка». Попередня інформація щодо постраждалих: одна людина загинула на місці, ще одна - в лікарні, а двох із пораненнями госпіталізували.
Правоохоронці затримали двох чоловіків у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські вилучили речові докази, зокрема зброю.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії. За цим фактом розпочато кримінальне провадження ст. 115 ч.2 п.1,7 ( умисне вбивство двох або більше осіб з хуліганських мотивів), 15 ч. 3 ст. 115 ч.2 п.1,7 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

В одному з ресторанів у Вінниці компанія молодиків влаштувала стрілянину через конфлікт.

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